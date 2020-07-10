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Москвичам рассказали о погоде в выходные 

Москва24 и ещё 1 50 минут назад
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Москвичей и гостей столицы на ближайших выходных, 11 и 12 июля, ждет жаркая погода. В субботу, по данным синоптиков, день будет без осадков, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В первый выходной ожидается переменная облачность, дождей синоптики не обещали. Ночью столбики термометров покажут до плюс 14 градусов, днем воздух прогреется до 30 градусов.
В воскресенье местами будут кратковременные дожди. Температура ночью составит до 20 градусов выше ноля, а днем до плюс 30.
На выходных в дневные часы прогнозируется жаркая погода. Людям рекомендуется соблюдать меры безопасности при нахождении на улице.
Отмечается, что с началом новой недели температура воздуха начнет падать. Так, в понедельник возможен кратковременный дождь, воздух достигнет отметки плюс 27 градусов.
Ранее синоптик рассказал о возвращении аномальной жары в Москву. Эксперт отметил, что температура в выходные будет на 3–4 градуса выше нормы. При этом ночи также будут "по-южному теплыми".
Помимо того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что москвичи смогут в ближайшие дни отдохнуть от изнуряющей жары. По его мнению, в городе и области прошел холодный фронт, который дал заметные осадки.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , Mos.ru
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