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Погода в Москве: Вильфанд пообещал москвичам «южную» погоду в августе 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Вильфанд пообещал москвичам «южную» погоду в августе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
По фоновым характеристикам погодные условия в последний месяц лета будут вполне спокойными и не удивят температурными и климатическими скачками, которые наблюдаются в июле. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил заслуженный метеоролог и директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— В августе нас ожидает по истине южная погода, с теплыми ночами и жаркими деньками. Но при этом все равно будет сохраняться неоднородные погодные условия, — сказал специалист.
Эксперт добавил, что наука еще не разработала механизм, благодаря которому можно однозначно утверждать, какие погодные условия сложатся в Москве через две недели.
— Мы ориентируемся на усредненные данные прошлых лет. Поэтому традиционно температура воздуха в августовской Москве будет колебаться в диапазоне от +7 до +28 градусов. При этом конец лета порадует жаркими погодными условиями. Например, в минувшем году самый теплый день был зафиксирован в августе 21 числа, тогда столбики поднялись почти до 28 градусов, — заявил Вильфанд.
При этом синоптик отметил, что июль, в свою очередь, среди метеорологов считается самым дождливым и даже неблагоприятным месяцем по всем показателям.
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Комментарии
Погода , Новости Москвы , Роман Вильфанд
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