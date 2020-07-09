Вильфанд пообещал москвичам «южную» погоду в августе

Роман Вильфанд. По фоновым характеристикам погодные условия в последний месяц лета будут вполне спокойными и не удивят температурными и климатическими скачками, которые наблюдаются в июле. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил заслуженный метеоролог и директор Гидрометцентра России

— В августе нас ожидает по истине южная погода, с теплыми ночами и жаркими деньками. Но при этом все равно будет сохраняться неоднородные погодные условия, — сказал специалист.

Эксперт добавил, что наука еще не разработала механизм, благодаря которому можно однозначно утверждать, какие погодные условия сложатся в Москве через две недели.

— Мы ориентируемся на усредненные данные прошлых лет. Поэтому традиционно температура воздуха в августовской Москве будет колебаться в диапазоне от +7 до +28 градусов. При этом конец лета порадует жаркими погодными условиями. Например, в минувшем году самый теплый день был зафиксирован в августе 21 числа, тогда столбики поднялись почти до 28 градусов, — заявил Вильфанд.

При этом синоптик отметил, что июль, в свою очередь, среди метеорологов считается самым дождливым и даже неблагоприятным месяцем по всем показателям.