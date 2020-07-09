Многие автолюбители уверены, что легко могут распознать подвыпившего пассажира, по характерному запотеванию окон в машине. Мол, причиной тому выдыхаемые нетрезвым человеком пары спирта. Так ли все на самом деле? Давайте разбираться.

Безусловно, алкоголь является причиной запотевания окон в машине. Но только одной из нескольких причин.

Выпивший человек, по сути, получает отравление организма спиртом. На этом фоне у него повышается температура и учащается дыхание. Ускоренное выделение тепла и является основной причиной запотевания стекол.

Ровно с таким же успехом может стать причиной обсуждаемого явления и человек с высокой температурой тела из-за болезни. Или же человек, который только что имел активные нагрузки на мышцы.

Чтобы окна стали снова прозрачными, не нужно протирать их какими-то "особыми" салфетками. Достаточно включить кондиционер, и воздух в салоне авто осушится.

А как вы боретесь с запотеванием стекол в холодную пору года? Поделитесь ценными советами в комментариях.