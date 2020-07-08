Москву ждет редкое климатическое явление

Это связано с прохождение холодного воздушного фронта

Синоптики предупредили о необычном климатическом явлении — температурном градиенте. Это означает большую разницу температур в отдельных районах, которая может составлять до 15 градусов, сообщает ТАСС.

Образование такого природного феномена связано с прохождением холодного воздушного фронта, уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

По его словам, в среду, в Москве еще жарко, 26-28 градусов тепла, на востоке Московской области — до +33С, а на западе — от 18 до 23 градусов. Это действительно необычно.