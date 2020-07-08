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Погода в Москве: В Москве и области ожидается температурный градиент 

BFM.RU и ещё 8 1 час назад
Москву ждет редкое климатическое явление
Фото: РИА Новости
Это связано с прохождение холодного воздушного фронта
Синоптики предупредили о необычном климатическом явлении — температурном градиенте. Это означает большую разницу температур в отдельных районах, которая может составлять до 15 градусов, сообщает ТАСС.
Образование такого природного феномена связано с прохождением холодного воздушного фронта, уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в среду, в Москве еще жарко, 26-28 градусов тепла, на востоке Московской области — до +33С, а на западе — от 18 до 23 градусов. Это действительно необычно.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Новости регионов , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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