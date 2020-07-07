Град и ливень обрушились на Москву

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Град размером с дождевые капли выпал в районе Отрадное на северо-востоке Москвы , передает во вторник корреспондент РИАМО.

Выпадение града сопровождалось очень сильным ветром. Грома и грозы не было. После выпадения града в Отрадном пошел дождь.

Штормовой ветер также наблюдается в районе Митино на северо-западе Москвы. Сила ветра такова, что гнутся деревья и кустарники. Небо обложили серо-черными тучами, идет сильный ливень с громом и молниями.

Грозовой фронт пришел в Митино со стороны Подмосковья и двигается дальше на Москву.