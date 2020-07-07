Град и ливень обрушились на Москву

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Погода в Москве: Грозовой фронт с градом и ливнем пришел в Москву 

РИАМО 1 час назад
Град размером с дождевые капли выпал в районе Отрадное на северо-востоке Москвы, передает во вторник корреспондент РИАМО.
Выпадение града сопровождалось очень сильным ветром. Грома и грозы не было. После выпадения града в Отрадном пошел дождь.
Штормовой ветер также наблюдается в районе Митино на северо-западе Москвы. Сила ветра такова, что гнутся деревья и кустарники. Небо обложили серо-черными тучами, идет сильный ливень с громом и молниями.
Грозовой фронт пришел в Митино со стороны Подмосковья и двигается дальше на Москву.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вечером во вторник на территории Москвы пройдут ливни с грозами, ожидаются смерч и град.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Евгений Тишковец , РИАМО , Отрадное
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