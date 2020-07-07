Град и ливень обрушились на Москву

Москву пришел грозовой фронт, сопровождающийся сильным ветром, градом и проливными дождями, сообщает РИАМО. Непогоду уже ощутили жители районов Отрадное и Митино.

Так, на северо-востоке столицы прошел сильный град, который сопровождался шквалистым ветром. Журналисты издания при этом отмечают, что грозы и грома в тот момент не было. После града в Отрадном начался ливень.

Тем временем на северо-западе Москвы в Митино порывы ветра практически до земли гнули деревья и кустарники. Здесь гроза развернулась в полную силу: прошел проливной дождь, гремел гром, сверкали молнии.

Отмечается, что грозовой фронт пришел в столицу со стороны Подмосковья и продолжает накрывать Москву.

Ранее, как сообщал «Рамблер», синоптики предупреждали жителей столичного региона, что во вторник вечером в Москве ожидается сильный ветер и выпадение обильных осадков.