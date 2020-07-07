Град и ливень обрушились на Москву

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Погода в Москве: град и проливной дождь обрушились на столицу 

Павел Тиунов и ещё 1 6 минут назад
В Москву пришел грозовой фронт, сопровождающийся сильным ветром, градом и проливными дождями, сообщает РИАМО. Непогоду уже ощутили жители районов Отрадное и Митино.
Так, на северо-востоке столицы прошел сильный град, который сопровождался шквалистым ветром. Журналисты издания при этом отмечают, что грозы и грома в тот момент не было. После града в Отрадном начался ливень.
Тем временем на северо-западе Москвы в Митино порывы ветра практически до земли гнули деревья и кустарники. Здесь гроза развернулась в полную силу: прошел проливной дождь, гремел гром, сверкали молнии.
Отмечается, что грозовой фронт пришел в столицу со стороны Подмосковья и продолжает накрывать Москву.
Ранее, как сообщал «Рамблер», синоптики предупреждали жителей столичного региона, что во вторник вечером в Москве ожидается сильный ветер и выпадение обильных осадков.
Погода , Видео , Новости Москвы , РИАМО
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