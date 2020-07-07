Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в России: россиян предупредили об угрозе смерчей и засухи 

Lenta.ru 31 минуту назад
Россиян предупредили об угрозе смерчей и засухи
Фото: РИА Новости
На Черноморском побережье Краснодарского края существует угроза образования смерчей. Об этом говорится в прогнозе на сайте Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
Факторами, которые способствуют образованию смерчей, являются прогретая вода Черного моря и среднесуточная температура воздуха выше 27 градусов, подчеркнули спасатели. В частности, риски ненастья велики рядом с крупными ущельями у поселков Лоо, Якорная щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе.
Помимо этого, в некоторых российских регионах на юге России из-за жары наблюдалось повреждение зерновых культур от засухи. В частности, подобные случаи наблюдались в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, на Кубани и Ставрополье, а также в Крыму и Калмыкии. Отмечается, что там уровень запаса влаги в почве составил 50-70 процентов от нормы.
Видео дня. Новый клип «Ленинграда» с Тетей Мотей раскритиковали
Последние новости
В России подсчитали уровень бедности В России подсчитали уровень бедности Адвокат Ефремова заявил о наличии доказательств невиновности актера Адвокат Ефремова заявил о наличии доказательств невиновности актера Великобритания ввела санкции против Александра Бастрыкина и еще 24 россиян Великобритания ввела санкции против Александра Бастрыкина и еще 24 россиян
Погода , Общество , Крым наш , МЧС , Краснодарский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Главному вору России на сходке припомнили старые грехи
Главному вору России на сходке припомнили старые грехи
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Назван возможный ответ России на удар Украины по Крыму
Назван возможный ответ России на удар Украины по Крыму
Видео
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
02:44
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Посольство РФ отреагировало на санкции Великобритании
02:53
Посольство РФ отреагировало на санкции Великобритании
Политика
Ефремову предъявили окончательное обвинение
03:54
Ефремову предъявили окончательное обвинение
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение