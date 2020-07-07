33 градуса тепла ожидаются в столице во вторник

Синоптики пообещали москвичам 7 июля кратковременные дожди и грозу при аномально высокой температуре воздуха, сообщает Гидрометцентр.

Днем воздух в столице прогреется до плюс 31–33 градусов, а ночью станет прохладнее, около плюс 17 градусов. Ветер во вторник будет дуть с юга, при грозе достигая порывов до 12–17 м/с, в западной части Подмосковья прогнозируется шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с. В связи с жарой и возможным ухудшением погодных условий в регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

В Московской области столбики термометров могут подняться до 34 градусов, ночью опуститься до 13. Также возможны ливень и град на западе Подмосковья.

Таким же жарким 7 июля выдалось в Москве в 1972 году, тогда воздух прогрелся до 34,8 градуса. А минимальная температура в регионе в этот день была зафиксирована более 125 лет назад — в 1894 году в Москве было меньше пяти градусов тепла, передаёт Метеобюро.