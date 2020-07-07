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Жара до плюс 33 градусов и гроза ожидаются в Москве во вторник 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
33 градуса тепла ожидаются в столице во вторник
Фото: News.ru
Синоптики пообещали москвичам 7 июля кратковременные дожди и грозу при аномально высокой температуре воздуха, сообщает Гидрометцентр.
Днем воздух в столице прогреется до плюс 31–33 градусов, а ночью станет прохладнее, около плюс 17 градусов. Ветер во вторник будет дуть с юга, при грозе достигая порывов до 12–17 м/с, в западной части Подмосковья прогнозируется шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с. В связи с жарой и возможным ухудшением погодных условий в регионе объявлен оранжевый уровень опасности.
В Московской области столбики термометров могут подняться до 34 градусов, ночью опуститься до 13. Также возможны ливень и град на западе Подмосковья.
Таким же жарким 7 июля выдалось в Москве в 1972 году, тогда воздух прогрелся до 34,8 градуса. А минимальная температура в регионе в этот день была зафиксирована более 125 лет назад — в 1894 году в Москве было меньше пяти градусов тепла, передаёт Метеобюро.
Как писал NEWS.ru ранее, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, почему в Москве этим летом особенно жарко. По его словам, аномальное повышение летней температуры в столице объясняется тем, что Москва находится на стыке холодной и тёплой воздушных масс.
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Погода , Новости Москвы , Анатолий Цыганков , Росгидромет , Московская область
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