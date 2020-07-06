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Число опасных погодных явлений летом в пять-десять раз больше, чем зимой, это связано с процессами "взрывной конвекции" в атмосфере и столкновением северных и южных воздушных масс, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Количество опасных явлений летом в пять-десять раз больше, чем зимой. Связано это с процессами так называемой взрывной конвекции, когда происходит быстрый подъем воздушных масс, насыщенных влагой. Влага — это источник опасных явлений. Поэтому, действительно, во многих регионах Европейской России, Западной Сибири и Урала, Красноярского края и Дальнего Востока прогнозируется череда опасных явлений: грозы, интенсивные ливни, молнии, сильнейшие порывы ветра", — сказал Вильфанд.

Он добавил, что летом также происходит столкновение северных и южных воздушных масс.