Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климатолог оценил прогноз об аномальной жаре 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Климатолог оценил прогноз об аномальной жаре
Фото: РИА Новости
В ближайшие несколько лет сорокаградусная жара перестанет быть аномальной для российских регионов. Об этом порталу "Ura.ru" заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
Как пояснил ученый, это связано с изменениями климата. За последние сорок лет в России в среднем потеплело на 2-2,5 градуса.
"Характер погоды менялся постепенно, но бросаться в глаза это стало именно сейчас. Резкие скачки погоды, когда жара сменяется ливнями и ураганами, всегда были характерны для юга России. Вскоре такая ситуация будет наблюдаться во всех регионах страны", — отметил Семенов.
По его словам, такие погодные колебания вскоре станут привычными для всех россиян.
Климатолог также предупредил, что из-за смены климата вырастает вероятность природных катаклизмов.
"Сейчас воздух становится более холодным и более влажным, а контраст температур между севером и средними широтами в некоторых регионах остается большим. В результате возникают грозовые процессы и смерчи", — добавил ученый.
Ранее специалисты Гидрометцентра предупредили о приходе аномальной жары в российские регионы. По прогнозам синоптиков, в Саратовской, Астраханской, Ростовской, Белгородской областях воздух прогреется до сорока градусов.
Видео дня. Лахова пожаловалась Путину на радужные бренды и требует их запретить
Последние новости
Путин подписал указ о поправках в Конституцию Путин подписал указ о поправках в Конституцию В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон" В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон" Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева
Комментарии
Погода , Общество , Владимир Семенов , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
«А плакались — денежек нет»: Валерию осудили в сети
«А плакались — денежек нет»: Валерию осудили в сети
Видео
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
00:54
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
00:52
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
00:48
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
00:15
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
00:11
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Наука и техника
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Путин подбросил похожий на монету предмет и попал на видео
00:05
Путин подбросил похожий на монету предмет и попал на видео
Политика
Путин рассказал о «мине замедленного действия» в Конституции СССР
01:17
Путин рассказал о «мине замедленного действия» в Конституции СССР
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение