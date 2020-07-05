Климатолог оценил прогноз об аномальной жаре 

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Владимир Семенов. В ближайшие несколько лет сорокаградусная жара перестанет быть аномальной для российских регионов. Об этом порталу "Ura.ru" заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН

Как пояснил ученый, это связано с изменениями климата. За последние сорок лет в России в среднем потеплело на 2-2,5 градуса.

"Характер погоды менялся постепенно, но бросаться в глаза это стало именно сейчас. Резкие скачки погоды, когда жара сменяется ливнями и ураганами, всегда были характерны для юга России. Вскоре такая ситуация будет наблюдаться во всех регионах страны", — отметил Семенов.

По его словам, такие погодные колебания вскоре станут привычными для всех россиян.

Климатолог также предупредил, что из-за смены климата вырастает вероятность природных катаклизмов.

"Сейчас воздух становится более холодным и более влажным, а контраст температур между севером и средними широтами в некоторых регионах остается большим. В результате возникают грозовые процессы и смерчи", — добавил ученый.

Ранее специалисты Гидрометцентра предупредили о приходе аномальной жары в российские регионы. По прогнозам синоптиков, в Саратовской, Астраханской, Ростовской, Белгородской областях воздух прогреется до сорока градусов.