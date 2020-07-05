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Россиянам предрекли опасные погодные явления 

Lenta.ru и ещё 2 32 минуты назад
«Это действительно очень опасно»: Вильфанд предупредил россиян
Фото: РИА Новости
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются опасные погодные явления. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Так, жаркая погода и температура выше плюс 40 градусов прогнозируется в Белгородской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Астраханской и Воронежской областях, а также в Калмыкии. В Крыму, Тамбовской области, Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии столбики термометров будут подниматься до 36-39 градусов.
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Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в этот период будет в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе.
В то же время синоптик предупредил жителей других регионов о сильных ливнях, ветре и крупном граде. Такая погода ждет Мурманскую, Архангельскую, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую области, Карелию, Краснодарский край и Хакасию.
«Это действительно очень опасно», — подытожил Вильфанд.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Республика Адыгея , Республика Калмыкия , Республика Крым , Тамбовская Область
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