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Погода в России: Россию накроет аномальная жара 

Майк Габриелян 28 минут назад
Россию накроет аномальная жара
Фото: depositphotos.com
Гидрометцентр предупредил россиян о наступающей аномальной жаре. Во многих регионах столбик термометра поднимется до 30-40 градусов.
«Преобладающая температура воздуха в Центре России днем 23…30°, на юге до 34°, в Тамбовской, Воронежской, Белгородской областях местами сильная жара до 35…40°. Действует предупреждение о сильной жаре», — говорится в сообщении синоптиков.
На юге также становится жарче. В Крыму без осадков, днем 33…38°, на Южном берегу до 32. В горах Краснодарского края местами кратковременные дожди, гроза, сильная жара до 39. В Волгоградской, Астраханской областях до 40…42, в Ростовской области 40…41, в Калмыкии 42…43.
В Москве ожидается тридцатиградусная жара
На Северном Кавказе местами пройдут ливни с грозой и градом. Температура воздуха днем 29…34°, местами до 38°, в Ставропольском крае ожидается сильная жара, до 40°, в степных районах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии до 38.
В Гидрометцентре отмечают, что атмосферный фронт, который приносил сильные ливни в Центр России, сместился на Поволжье.
В ряде регионов опасаются пожаров из-за резкого скачка температуры
«Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе», — сказано в прогнозе Гидрометцентра.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
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Погода , Общество , Краснодарский Край
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