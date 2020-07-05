Россию накроет аномальная жара

Все новости на карте

Гидрометцентр предупредил россиян о наступающей аномальной жаре. Во многих регионах столбик термометра поднимется до 30-40 градусов.

«Преобладающая температура воздуха в Центре России днем 23…30°, на юге до 34°, в Тамбовской, Воронежской, Белгородской областях местами сильная жара до 35…40°. Действует предупреждение о сильной жаре», — говорится в сообщении синоптиков.

На юге также становится жарче. В Крыму без осадков, днем 33…38°, на Южном берегу до 32. В горах Краснодарского края местами кратковременные дожди, гроза, сильная жара до 39. В Волгоградской, Астраханской областях до 40…42, в Ростовской области 40…41, в Калмыкии 42…43.

На Северном Кавказе местами пройдут ливни с грозой и градом. Температура воздуха днем 29…34°, местами до 38°, в Ставропольском крае ожидается сильная жара, до 40°, в степных районах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии до 38.

В Гидрометцентре отмечают, что атмосферный фронт, который приносил сильные ливни в Центр России, сместился на Поволжье.

В ряде регионов опасаются пожаров из-за резкого скачка температуры

«Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе», — сказано в прогнозе Гидрометцентра.