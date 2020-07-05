Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: В Москве ожидается тридцатиградусная жара 

Моя Москва.онлайн и ещё 3 50 минут назад
В Москве ожидается тридцатиградусная жара
Фото: Моя Москва.онлайн
По словам синоптиков, жаркими будут даже ночи.
С 4 по 7 июля в столичном регионе ожидается очень жаркая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Специалист рассказал «Интерфаксу», что уже 5 июля столбики термометров поднимутся до 29–30 градусов, а 7 июля температура воздуха может составить 32–33 градуса.
При этом, уточняет Вильфанд, жаркими будут даже ночи. Так, например, в ночь с 6 на 7 июля столбики термометров поднимутся до 21 градуса тепла.
Кроме того, в этот период в Московском регионе ожидаются дожди и грозы, добавил синоптик.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
Моя Москва.онлайн: последние новости
Синоптик объяснил появление «торнадо» в подмосковном Орехово-Зуеве Синоптик объяснил появление «торнадо» в подмосковном Орехово-Зуеве Россиян предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении Россиян предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении МЧС предупредило москвичей о непогоде МЧС предупредило москвичей о непогоде
Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
В Польше число случаев COVID-19 превысило 34 тысячи
В Польше число случаев COVID-19 превысило 34 тысячи
Названа дата открытия Эрмитажа
Названа дата открытия Эрмитажа
МИД РФ отверг обвинения США в нарушении КБТО
МИД РФ отверг обвинения США в нарушении КБТО
Видео
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Наука и техника
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
00:29
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму
01:19
«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение