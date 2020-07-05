В Москве ожидается тридцатиградусная жара

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По словам синоптиков, жаркими будут даже ночи.

Роман Вильфанд. С 4 по 7 июля в столичном регионе ожидается очень жаркая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России

Специалист рассказал «Интерфаксу», что уже 5 июля столбики термометров поднимутся до 29–30 градусов, а 7 июля температура воздуха может составить 32–33 градуса.

При этом, уточняет Вильфанд, жаркими будут даже ночи. Так, например, в ночь с 6 на 7 июля столбики термометров поднимутся до 21 градуса тепла.

Кроме того, в этот период в Московском регионе ожидаются дожди и грозы, добавил синоптик.