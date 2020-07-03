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Россиян ждет опасная погода 

Алиса Селезнёва 27 минут назад
В ряде регионов России в ближайшие дни ожидается экстремальная жара и сильные грозы. Об этом «Российской газете» заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, под влиянием атмосферных фронтов в большинстве регионов Центрального округа пройдут дожди, в отдельных районах с грозами и сильным ветром. Сильные дожди с градом ждут также жителей Хакасии, Приморья, Тывы, Томской и Кемеровской областей.
В Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае прогнозируется аномальная жара в +30°C и выше. Очень жарко будет и на Ставрополье, где с 3 по 5 июля воздух прогреется до 40°C. На юге Центрального округа жара достигнет +34°C. В Москве также будет жарко — до 31°C, возможны дожди, грозы и усиление ветра, отметила Паршина.
«Рамблер» писал, что ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето 2020 года в России будет жарким, но неоднородным. По его словам, температура будет превышать норму не каждый день, а между регионами будет очень существенное различие.
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Погода , Видео , Общество , Людмила Паршина , Роман Вильфанд , "Российская газета"
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