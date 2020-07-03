В ряде регионов России в ближайшие дни ожидается экстремальная жара и сильные грозы. Об этом «Российской газете» заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина

По ее словам, под влиянием атмосферных фронтов в большинстве регионов Центрального округа пройдут дожди, в отдельных районах с грозами и сильным ветром. Сильные дожди с градом ждут также жителей Хакасии, Приморья, Тывы, Томской и Кемеровской областей.

В Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае прогнозируется аномальная жара в +30°C и выше. Очень жарко будет и на Ставрополье, где с 3 по 5 июля воздух прогреется до 40°C. На юге Центрального округа жара достигнет +34°C. В Москве также будет жарко — до 31°C, возможны дожди, грозы и усиление ветра, отметила Паршина.