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Погода в России: На Россию надвигается опасная погода 

Газета.Ru 50 минут назад
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в ближайшие дни в стране ожидается экстремальная жара и сильнейшие грозы. Об этом сообщает "Российская газета".
Так, в выходные ожидаются дожди с сильным штормовым ветром, а иногда и градом. Он может пройти в Приморском и Красноярском краях, а также в Тыве.
При этом температура воздуха будет оставаться высокой и поднимется до +29°C в большинстве регионов, на юге Центрального округа жара достигнет +34°C. Жарче всего будет в Ставрополье, где воздух прогреется до +40°C.
В столице в ближайшее время будет жарко — к понедельнику температура увеличится до +31°C. При этом также не исключены ливни и грозы.
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Погода , Видео , Общество , Людмила Паршина
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