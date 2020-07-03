40 градусов жары пообещали россиянам

В течение 10 ближайших дней аномальная жара установится на огромной части территории России . Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости.

По его словам, средняя температура воздуха в течение 10 ближайших дней будет превышать климатическую норму на четыре градуса в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Эвенкии, Иркутской области, в центре и на юге Красноярского края.

«Огромные территории», — отметил синоптик.

В частности, в Эвенкии, в районе Обской губы, на юге Центрального (ЦФО) и Южного федеральных округов (ЮФО) температура будет превышать норму на шесть градусов.

Вильфанд добавил, что прогноз средней температуры на 10 дней очень точен и информативен, но не дает деталей, тогда как математическая модель поведения атмосферы имеет ограничение пять-шесть дней.

В мае, как сообщал «Рамблер», Вильфанд заявил, что лето 2020 года в России будет жарким, но неоднородным, температура будет превышать норму не каждый день, между регионами будет очень существенное различие.