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Погода в Москве: Москвичам пообещали грозу и до 27 градусов тепла 

News.ru и ещё 18 1 час назад
Москвичей предупредили о грозе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Кратковременные ливни и грозы ожидаются в столице 3 июля во второй половине дня, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
По его словам, москвичей ждёт облачная с прояснениями погода.
Температура максимальная в столице — 25–27, по области — 23–28 градусов, — рассказал он.
Синоптик добавил, что юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, при грозе с порывами. Атмосферное давление будет в норме и составит 747 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что экстремальная жара до 40 градусов, которая ожидается в нескольких регионах России, будет сопровождаться сильнейшими грозами. По её словам, в зоне дождей на три дня окажется большая часть Центрального федерального округа.
Как писал NEWS.ru, ряд регионов России в ближайшие десять дней окажется во власти аномально высокой температуры. Превышение нормы на 6 градусов ожидается в Эвенкии, Черноземье и на юге страны. Столбики термометров поднимутся до 36–38 градусов тепла, местами даже будет фиксироваться 41 градус.
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Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество , Александр Синенков , Людмила Паршина , РИА Новости
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