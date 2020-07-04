Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупредило жителей Московского региона о сильном дожде и грозе 

ТАСС и ещё 12 2 часа назад
Дождь, местами сильный, в отдельных районах Московского региона гроза с градом и усилением ветра до 17 м/c ожидаются в ближайшее время.
"С 12:00 мск и до конца суток 4 июля в Москве местами ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/c", — сказали ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Аналогичное предупреждение также распространила пресс-службе подмосковного главка МЧС.
В связи с непогодой в МЧС рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, при управлении автомобилем тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, пешеходам на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
ТАСС: последние новости
Жителей Юга России и Черноземья ожидает аномально жаркая погода Жителей Юга России и Черноземья ожидает аномально жаркая погода На Чукотке включили центральное отопление из-за похолодания На Чукотке включили центральное отопление из-за похолодания В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в июле В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в июле
Погода , Видео , Новости Москвы , МЧС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Умирает каждый второй»: в Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
«Умирает каждый второй»: в Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
160-летие Владивостока разозлило Китай
160-летие Владивостока разозлило Китай
Стал известен диагноз Хазанова
Стал известен диагноз Хазанова
Видео
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
00:29
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
1 августа могут открыть кинотеатры в Москве
03:42
1 августа могут открыть кинотеатры в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение