Россиян ждет сложный август

Синоптики составили прогноз погоды на август, который предупреждает россиян, решивших отправиться в Москву Санкт-Петербург или на курорты страны в конце лета, о непростом месяце.

Непростой погода будет во всем столичном регионе. Начало августа в Подмосковье и Москве будет очень жарким, до плюс 28-30 градусов, и солнечным, надеяться хотя бы на небольшой дождь в это время не стоит.

По мнению специалистов, знойная погода сохранится в столице до середины августа. В такую жару врачи советуют не выходить на улицу без головных уборов и солнцезащитных очков.

С 15-16 августа под Москвой и в самом городе станет прохладнее, по ночам — всего 12-14 градусов тепла, а днем воздух будет прогреваться до 22-25. В конце лета в регион, скорее всего, придут циклоны, из-за чего погода испортится, начнутся грозы и ливни, которые сделают конец августа похожим на начало осени.

Петербургский август также будет сопровождаться нестабильной погодой. Сначала в город придет нехарактерная для него жара в 26-29 градусов. Стартует последний месяц лета в Петербурге без осадков, поэтому специалисты считают начало августа самым лучшим временем для посещения города.

Те, кто не против погулять под дождем, могут приехать в Санкт-Петербург 10-20 августа. Прогноз погоды обещает, что к этому времени 30-градусная жара уйдет, похолодает до плюс 18-23 градусов, иногда будет моросить дождь, но сильных и долгих ливней синоптики не ожидают.

Уже в 20-х числах в Ленинградскую область и Петербург придет циклон, который принесет с собой месячную норму осадков. Днем будет почти осенняя прохлада — максимум плюс 15-17 градусов, а ночные температуры упадут до плюс 10-12. По мнению синоптиков, с 20-х чисел и до первых дней сентября теплой погоды в регионе не будет.

На всей территории, прилегающей к течению Волги, августовская погода будет мягкой, как это обычно и случается. В Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Нижегородской и Кировской областях почти весь август температуры будут оставаться в границах плюс 19 градусов (минимум) и плюс 26 градусов (максимум).

В Татарстане, Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях последний месяц лета будет более жарким. К примеру, в Самаре температуры будут достигать плюс 29-30 градусов, а в Саратове — 30-31. Благодаря прохладному ветру с Волги жара будет переноситься легче.

В Краснодарском крае и Крыму август, по прогнозам специалистов, будет сложным из-за жары. До середины месяца в Ялте будет сохраняться жара в 30-35 градусов, а в Гурзуфе и Форосе воздух будет раскаляться до плюс 35-38.

В Евпатории даже ночи не принесут облегчения, так как в темное время суток температуры сохранятся на уровне 30 градусов выше ноля. Похожая ситуация сложится в Мисхоре, Балаклаве и Саках.

В Севастополе погода будет менее агрессивной: ожидается, что средние температуры августа в городе составят 27-29 градусов тепла. Однако море периодически может быть неспокойным, дискомфорт туристам могут принести и холодные течения.

Август в Керчи также будет не слишком жарким, воздух будет прогреваться до 26-28 градусов тепла, но не больше. Температура воды в Азовском море составит плюс 24-26 градуса.

Краснодарские курорты в августе также встретят туристов жарой. В первой половине августа температуры в Сочи будут достигать 29-31 градусов, до плюс 27-29 будет в Анапе, Геленджик встретит туристов комфортными 26-28 градусами тепла, а в Новороссийске воздух будет раскаляться до плюс 30-32.

Синоптики считают, что на всех российских курортах лето закончится грозами, ливнями, штормами и ветрами с мощными порывами.

Как сообщал «Рамблер», июль в столичном регионе начался с неравномерной погоды — было то облачно, то солнечно, шли сильные, но кратковременные дожди.

Четверг, 2 июля, будет солнечным и достаточно теплым — до плюс 26 градусов. Ведущий специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказывала, что самым теплым днем этой недели должна стать пятница, 3 июля. В последний рабочий день в регионе ожидается 30-градусная жара, но возможны будут кратковременные дожди.

Однако уже в ночь на субботу, 4 июля, над столицей пройдет новый атмосферный фронт, который принесет с собой осадки и снизит температуру до плюс 25 градусов. В воскресенье, 5 июля, обстановка снова улучшится, будет облачно с прояснениями и до плюс 27 градусов.