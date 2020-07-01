Россию накроет «волна тепла»

По всей территории России июль будет теплее обычного на один-полтора градуса. Однако, как предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд , понижение температуры в средине лета тоже будет случаться.

По словам Вильфанда, жара установится в Западной Сибири и Красноярском крае , в на Чукотке и в Якутии, а также Иркутской и Амурской областях, сообщает «Российская газета». «В ближайшие пять дней температура ниже нормы ожидается только в Поволжье и на Урале», — отметил руководитель Гидрометцентра. В Пермском крае, по его словам, температура будет держаться в пределах климатической нормы, также как и в соседних Татарстане, Удмуртии и Башкирии.

В европейской части России, в центре страны будет наблюдаться жаркая погода — уже к концу этой недели ожидается до плюс 30 градусов. Синоптики отметили, что это связано с выносом теплых воздушных масс из Турции и со Средиземного моря.