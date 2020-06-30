Москвичей призвали оставаться дома в полуденные часы

Москвичей призвали по возможности оставаться дома в полуденные часы из-за высокого уровня ультрафиолетового излучения.

"Сейчас, на прошлой неделе, в течение нынешней недели ультрафиолетовые индексы велики: они от 6 до 8 прогнозируются в Москве. Это значит, что в полуденные часы лучше или находиться дома, или, если выходить, то соблюдать правила предосторожности", — заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог советует для защиты от солнца носить рубашки с длинным рукавом и шляпы, а также использовать солнцезащитный крем.

Он напомнил, что в этом году в центре и на юге европейской России, а также на юге азиатской части страны фиксируются очень высокие показатели ультрафиолетового излучения.

Он отметил, что в небольшой дозе ультрафиолет полезен, но по большей части он губителен. "Если бы не было озона, который на 90% поглощает ультрафиолет, жизнь на Земле была бы невозможна", — заявил Вильфанд.

На предстоящей неделе в столичном регионе будет тепло, солнечно и почти без осадков. Во вторник столбики термометров могут дойти до +24 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 метров в секунду.

В среду прогнозируется небольшой дождь, при этом в дневное время воздух прогреется до +24… +26 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, иногда его порывы могут доходить до 15 метров в секунду. Аналогичная погода сохранится до конца недели. В пятницу местами может пройти кратковременный дождь.

В Роспотребнадзоре рекомендовали во время жаркой погоды свести к минимуму пребывание на улице и физические нагрузки. Также в ведомстве предупредили о необходимости ограничить использование общественного транспорта. Лучше всего совершить поездку утром или вечером, когда на улице не так жарко.

Роман Вильфанд предупредил о понижении атмосферного давления в Москве. Он уточнил, что показатель отклонится от нормы примерно на 10 миллиметров ртутного столба. При этом нормой атмосферного давления для Москвы считается 748 миллиметров ртутного столба.