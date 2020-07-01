Второй месяц лета встретит москвичей небольшим дождем 

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Второй месяц лета начнется в Москве с облачной погоды и небольшого дождя, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Днем 1 июля ожидается +24°C…+26°C. Ветер будет юго-западный, местами до 15 м/c. Также возможен небольшой дождь.

Вечером и ночью столбики термометра опустятся до +14°C. Будет преимущественно без осадков, ветер юго-западный 5-10 м/c.

Давление составит 743 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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