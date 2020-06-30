В российском городе включили отопление

Отопление в конце июня вновь включили в жилых домах на Чукотке. Тепло стали подавать в многоэтажки Анадыря и округа Эгвекинот из-за значительного понижения температуры.

Похолодание держится в регионе уже несколько дней. Муниципальное предприятие «Городское коммунальное хозяйство» приступило к заполнению магистралей теплоснабжения города, говорится в сообщении мэрии Анадыря.

В городском округе Эгвекинот температура воздуха не повышается больше 8 градусов тепла. Ранее отопление включили в сёлах Конергино и Амгуэма.

На 30 июня синоптики обещают в Анадыре +5 градусов, в Эгвекиноте — +2. В регионе будет облачно, пройдёт небольшой дождь, на севере — со снегом, местами туман. Порывы ветра на побережье Восточно-Сибирского и Берингова морей будут достигать 18 м/с. Максимальная температура при прояснениях будет доходить от +12 до +17 градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что холодные воздушные массы принесли в северные районы Чукотки снегопад, сообщил начальник ФГБУ «Чукотское УГМС» Виталий Кейлер. В основном, снег шёл на севере региона. На побережье Восточно-Сибирского и Чукотского морей снег выпал, но пролежал недолго.