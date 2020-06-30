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Погода на Чукотке: отопление вновь включают на Чукотке из-за холодов 

News.ru и ещё 3 52 минуты назад
В российском городе включили отопление
Фото: globallookpress.com
Отопление в конце июня вновь включили в жилых домах на Чукотке. Тепло стали подавать в многоэтажки Анадыря и округа Эгвекинот из-за значительного понижения температуры.
Похолодание держится в регионе уже несколько дней. Муниципальное предприятие «Городское коммунальное хозяйство» приступило к заполнению магистралей теплоснабжения города, говорится в сообщении мэрии Анадыря.
В городском округе Эгвекинот температура воздуха не повышается больше 8 градусов тепла. Ранее отопление включили в сёлах Конергино и Амгуэма.
На 30 июня синоптики обещают в Анадыре +5 градусов, в Эгвекиноте — +2. В регионе будет облачно, пройдёт небольшой дождь, на севере — со снегом, местами туман. Порывы ветра на побережье Восточно-Сибирского и Берингова морей будут достигать 18 м/с. Максимальная температура при прояснениях будет доходить от +12 до +17 градусов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что холодные воздушные массы принесли в северные районы Чукотки снегопад, сообщил начальник ФГБУ «Чукотское УГМС» Виталий Кейлер. В основном, снег шёл на севере региона. На побережье Восточно-Сибирского и Чукотского морей снег выпал, но пролежал недолго.
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Комментарии
Погода , Общество , Анадырь
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