Россиян атакует «температурная пила»

Большинство регионов России оказались во власти нестабильных погодных условий, прогноз погоды обещает перепады температур в ближайшую неделю, то есть в конце июня — начале июля.

Синоптики назвали сложившуюся ситуацию «температурной пилой», имея в виду резкие изменения в окружающей нас среде. С таким эффектом в ближайшие несколько дней столкнутся сибиряки, жители Дальнего Востока, Приморья и северо-западных регионов.

Вчера, 28 июня, в Москве и области еще царила 30-градусная жара, но уже в ночь на 29 июня температура опустилась до 11-12 тепла.

Днем в столичном регионе воздух прогреется всего лишь до плюс 19-21 градусов. Во вторник и среду, 30 июня и 1 июля, температуры поднимутся всего на несколько градусов — до плюс 21-22. При этом начало июля в Москве и Подмосковье будет сопровождаться дождем.

Настоящее лето вернется в столичный регион в четверг и пятницу, 2 и 3 июля. Воздух в эти дни прогреется до плюс 26-27 градусов. Однако уже в субботу, 4 июля, снова похолодает, прогноз погоды предупреждает о возможности ливней и гроз. В воскресенье, 5 июля, в регионе начнет дуть ветер с порывами до 15 метров в секунду, но будет тепло — до 26 градусов.

С температурными скачками столкнутся и жители Санкт-Петербурга . В прошедшую субботу местные пляжи были заполнены благодаря жаре в 27-29 градусов. Однако уже в воскресенье температура опустилась до плюс 20 и стало дождливо.

В понедельник, 29 июня, Санкт-Петербург ждет новое движение «температурной пилы»: воздух опять прогреется до 23-24 градусов тепла. А уже во вторник, 30 июня, появится ветер с порывами до 15-17 метров в секунду, который принесет с собой тучи, ливни и похолодание до 17-18 градусов тепла.

Среда, 1 июля, будет дождливой, но достаточно теплой — до плюс 19-21 градусов. В предстоящую субботу в Ленинградской области и Петербурге будет пасмурно, но жарко — до 27-28 градусов. А закончится неделя похолоданием в плюс 20 градусов и прекращением дождей.

Погода в Приморье на этой неделе также будет нестабильной. Всю прошлую неделю в регионе шли сильные ливни. Они продолжатся в понедельник и вторник, 29 и 30 июня, температуры в среднем составят плюс 16-17 градусов, а на побережье — около 12-15 тепла.

При этом уже в четверг, 2 июля, воздух во Владивостоке прогреется до 23-25 градусов тепла, облака уйдут и осадков не будет. До выходных погода останется достаточно приятной, но затем в регион придет новый циклон. Из-за него на побережье похолодает до 16-18 градусов тепла, пройдут дожди и сильнейшие грозы.

Из-за скачков температур люди старшего возраста и даже молодые «сердечники» могут испытывать дискомфорт, предупреждают врачи. Опрошенные «Экспертом» специалисты посоветовали соблюдать рекомендации врачей по приему лекарств. Людям, которые ощущают на себе перепады погоды, могут помочь родиола розовая, женьшень, левзея, аралия, астрагал, золототысячник — адаптогены, повышающие сопротивляемость организма к вредным воздействиям.

Разницу между температурами в квартире и на улице следует сохранять на уровне не более пяти градусов. Если на улице 30-градусная жара, кондиционер дома необходимо установить на плюс 25 градусах.

При сильной жаре необходимо пить больше воды.

В Гидрометцентре предупреждают, что до самого конца июня во многих регионах России будет сохраняться вероятность гроз, ливней и града. В Алтайском крае непогода может сопровождаться ветром с порывами более 30 метров в секунду. В Томской, Новосибирской и Кемеровской областях ожидается ветер с порывами до 24 метров в секунду.

Также специалисты Гидрометцентра назвали регионы с наиболее высокими уровнями пожарной опасности: в Центральном федеральном округе это Воронежская область, в Северо-Западном — Мурманская, Новгородская, Псковская, Архангельская и Вологодская области, в Уральском — Свердловская, Тюменская, Курганская и Челябинская области. Жители этих регионов должны быть особенно осторожны при использовании огня.

Как сообщал «Рамблер», ранее метеоролог Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что с 29 июня во многих российских регионах температуры упадут ниже июньской нормы. Не коснется это только Северного Кавказа и Южного федерального округа.

Синоптики предупреждали, что в Крым июль придет с дождями. В понедельник, 29 июня, ночные температуры на полуострове составят 15-20 градусов тепла, днем будет до 27-32 градусов жары. Затем, 30 июня и 1 июля, над Крымом будут проходит атмосферные фронты, из-за которых Крым столкнется с грозовыми дождями.

Температуры морской воды в Крыму в ближайшие дни окажутся вполне комфортными и составят — от 22 до 25 градусов тепла.