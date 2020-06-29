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Погода на Чукотке: На Чукотке выпал снег 

ТАСС и ещё 3 3 часа назад
На Чукотке выпал снег
Фото: РИА Новости
Необычное природное явление — снег в июне — наблюдали в понедельник жители Анадырского района Чукотки, сообщается в официальном аккаунте муниципального района округа в Instagram.
"Июньский снег добрался и до Канчалана. Фотография сделана волонтерами, работающими на избирательных участках по всему району", — говорится в сообщении.
Высота снежного покрова не превысила 1 см, снег быстро растаял. Однако власти Анадыря приняли решение о включении центрального отопления в окружной столице в связи с неблагоприятными погодными условиями и значительным понижением среднесуточной температуры. Сейчас в столице Чукотки около трех градусов тепла.
В Чукотгидромете ТАСС сообщили, что снег в начале лета — не редкое явление для Чукотки. "Холодные атмосферные вихри способны приносить в регион осадки в виде мокрого снега", — уточнил собеседник агентства.
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Погода , Общество , ИТАР-ТАСС
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