Москвичей ждет пониженное атмосферное давление

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичей в ближайшие дни ждёт пониженное атмосферное давление. Он будет ниже на 10 миллиметров ртутного столба.

Очень сильно давление понизится. В воскресенье, понедельник, вторник давление будет существенного ниже нормы. Будет ниже нормы примерно на 10 миллиметров ртутного столба, — привели слова синоптика в ТАСС.

Отмечается, что норма для Москвы атмосферное давление равное 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее NEWS.ru писал, что Роман Вильфанд сообщил, что россиян, живущих в европейской части страны, ждёт аномальное похолодание на следующей неделе. Он отметил, что температура резко понизится на 10 градусов и будет ниже нормы на два-четыре градуса. По словам синоптика, похолодание будет уже заметно во второй половине воскресенья.