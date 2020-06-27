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Погода в Москве: москвичей ждёт пониженное атмосферное давление 

News.ru и ещё 2 29 минут назад
Москвичей ждет пониженное атмосферное давление
Фото: geralt /pixabay.com
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичей в ближайшие дни ждёт пониженное атмосферное давление. Он будет ниже на 10 миллиметров ртутного столба.
Очень сильно давление понизится. В воскресенье, понедельник, вторник давление будет существенного ниже нормы. Будет ниже нормы примерно на 10 миллиметров ртутного столба, — привели слова синоптика в ТАСС.
Отмечается, что норма для Москвы атмосферное давление равное 748 миллиметров ртутного столба.
Ранее NEWS.ru писал, что Роман Вильфанд сообщил, что россиян, живущих в европейской части страны, ждёт аномальное похолодание на следующей неделе. Он отметил, что температура резко понизится на 10 градусов и будет ниже нормы на два-четыре градуса. По словам синоптика, похолодание будет уже заметно во второй половине воскресенья.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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