Россиян предупредили о холодах

Заслуженный метеоролог Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что с 29 июня жителей многих регионов России ждет резкое похолодание, прогноз погоды обещает несоответствие температур июньским нормам. Об этом сообщает ТАСС.

Почти во всей России температура в начале следующей недели окажется на два-четыре градуса ниже нормы. Не затронет ухудшение погоды только Северный Кавказ и Южный федеральный округ, где температуры будут около или немного выше нормы.

По словам Вильфанда, наступление холодов будет ощущаться уже в воскресенье, 28 июня, начиная со второй половины дня. В это время ко многим регионам вплотную подойдет холодный фронт.

Метеоролог предупредил, что в Москве и области днем 29 июня температура упадет на десять градусов к субботним значениям. Во вторник, 30 июня, и среду, 1 июля, будет еще холоднее.

Как сообщал «Рамблер», в пятницу, 26 июня, воздух в столичном регионе прогреется до 27-29 градусов тепла, в субботу, 27 июня, синоптики ожидают 30-32 градуса жары.

В воскресенье, 28 июня, зной спадет и будет около плюс 26-28 градусов. В понедельник, 29 июня, в столичном регионе похолодает до 18-23 градусов.

«Эксперт» отмечает , что погода в Москве и области на предстоящих выходных может установить новые рекорды.

По данным издания, в субботу воздух может раскалиться не до 32-х, а до 33 градусов. В таком случае будет побит температурный рекорд в 32 градуса, который держится с 27 июня 2013 года.

Однако уже с 28 июня в столичный регион могут прийти грозы, сопровождающиеся шквалистым холодным ветром.

По всему Крыму на предстоящих выходных станет заметно жарче. В начале недели на полуострове было до плюс 20-23 градусов, прохладная погода сопровождалась дождями. Но на выходных 27 и 28 июня в Алупке, Ялте и Гурзуфе почти не будет облаков, совсем не будет осадков, а воздух прогреется до плюс 28-31 градусов.

Похожая погода ожидается в Судаке, Севастополе, Алуште, Керчи, а в Феодосии, Евпатории, Коктебеле будет еще жарче — до 31-33 градусов тепла.

Температуры в Черном и Азовском морях станут идеальными — до плюс 23-24 градусов.

Некоторые районы Кубани на этой неделе столкнулись с климатическими испытаниями. К примеру, в Армавире прошел ливень с грозой, ураганом и гигантским градом. Все это происходило во время 32-градусной жары.

В субботу и воскресенье почти во всем регионе будет сухо и солнечно. В Анапе и Новороссийске прогноз погоды обещает 30-32 градусов жары, в Сочи и Адлере — до плюс 27-28. Туристы и жители Геленджика в субботу могут столкнуться с 40-градусной жарой, а в воскресенье — с резким падением температуры до плюс 27 и дождем.

В Кисловодске на выходных станет немного прохладнее, а к началу новой недели температура там опустится до плюс 20-22 градусов. В Пятигорске и Минеральных водах в субботу и воскресенье будет не жарче плюс 25-27 градусов.

С погодными сюрпризами продолжаются сталкиваться жители Якутии. Как отмечает «Эксперт», температуры там сейчас гораздо выше, чем в южных регионах страны. Такая необычная погода держится в регионе еще с конца прошлой недели.

Синоптики объясняют нестандартную погоду влиянием циклона с центром над Эвенкийским районом. Из-за влияния этого циклона в самом северном городе Якутии — Верхоянске — воздух на выходных раскалится до 33-34 градусов жары. При этом Верхоянск считается одним из самых холодных мест на Земле. В феврале 1892 года здесь был установлен температурный рекорд в минус 67,7 градуса (абсолютный минимум температуры в северном полушарии). Среднегодовая температура в Верхоянске составляет минус 14,5 градуса.

20 июня этого года в Верхоянске был зафиксирован температурный рекорд в 38 градусов жары.

Тем временем, по данным «Аргументов и фактов», в Заполярье растет площадь лесных пожаров. В Мурманской области огонь охватил уже полторы сотни гектаров леса, посещение лесов в регионе ограничили. В Красноярском крае общая площадь возгорания превышает 18 тысяч гектаров.

В управлении МЧС по Красноярскому краю основной причиной июньских лесных пожаров назвали сухую и необычайно жаркую погоду.

Однако есть и очень хорошие новости: из-за проливных дождей в Ханты-Мансийском автономном округе уже неделю не регистрируют лесные пожары, в регионе даже смогли отменить особый противопожарный режим. В ближайшие несколько дней в округе будет около 15 градусов тепла (в некоторых районах чуть теплее, максимум — до плюс 20 градусов), экстремально сильные ливни, мощные грозы и шквалистый ветер.