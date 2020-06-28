МЧС предупредило москвичей о непогоде 

В воскресенье, 28 июня, местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, местами град, а также шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду, следует из прогноза синоптиков.

В пресс-службе рекомендуют избегать деревьев и сооружений повышенного риска, а также строения и дома с неустойчивой кровлей.

Кроме того, транспортные средства следует ставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.