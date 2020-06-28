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МЧС предупредило москвичей о непогоде 

Моя Москва.онлайн и ещё 7 1 час назад
МЧС предупредило москвичей о непогоде
Фото: ТАСС
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области предупредили жителей столичного региона о непогоде.
В воскресенье, 28 июня, местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, местами град, а также шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду, следует из прогноза синоптиков.
В пресс-службе рекомендуют избегать деревьев и сооружений повышенного риска, а также строения и дома с неустойчивой кровлей.
Кроме того, транспортные средства следует ставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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Погода , Новости Москвы , Новости регионов , Энергетика , МЧС
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