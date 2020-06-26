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Погода в России: Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России 

RT на русском и ещё 12 40 минут назад
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Фото: АГН «Москва» © Никеричев Андрей
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с понедельника, 29 июня, практически на всей территории европейской части России температура воздуха будет на 2—4 градуса ниже нормы. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, в воскресенье во второй половине дня уже начнёт ощущаться приближение холодного фронта, а погода станет облачной.
«С понедельника практически только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будет температура около и чуть выше нормы, а на всей остальной европейской территории температура будет на 2-4 градуса ниже нормы», — заявил синоптик.
Он также рассказал, что в Московском регионе 29 июня дневная температура понизится сразу на 10 градусов по сравнению с субботой, 27 июня.
Вильфанд добавил, что во вторник и среду ожидается ещё более интенсивное похолодание.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что температура воздуха в столице 27 июня может достичь +32 °C.
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Комментарии
Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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