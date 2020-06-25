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Москвичам предрекли дожди и грозы 

Мослента и ещё 3 1 час назад
Москвичам предрекли дожди и грозы
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»
Жителям Москвы предрекли дожди и грозы в четверг, 25 июня. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня столичный регион своим краем заденет атмосферный фронт, приближающийся с севера. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы», — отметил специалист.
По его словам, ожидается 25-27 градусов тепла в Москве и 25-28 — в Подмосковье. Леус добавил, что будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление незаметно снизится, однако показания барометров останутся выше нормы.
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Погода , Новости Москвы , РИА Новости
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