Москвичам предрекли дожди и грозы 

Жителям Москвы предрекли дожди и грозы в четверг, 25 июня. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столичный регион своим краем заденет атмосферный фронт, приближающийся с севера. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы», — отметил специалист.

По его словам, ожидается 25-27 градусов тепла в Москве и 25-28 — в Подмосковье. Леус добавил, что будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление незаметно снизится, однако показания барометров останутся выше нормы.