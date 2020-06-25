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Погода в России: россиян предупредили о температурных аномалиях 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Фото: Владимир Песня
Синоптики Гидрометцентра предупредили россиян о температурных аномалиях в стране. Об этом сообщается на сайте Гидрометцетра.
Согласно подготовленному прогнозу, на территории Европейской части страны температура воздуха ожидается в пределах нормы.
В свою очередь в центре и на западе Приволжского федерального округа и на Урале температурный режим будет ниже нормы на 4℃. При этом на 4℃ — 8℃ выше нормы ожидаются погодные условия на большей части Азиатской территории.
Кроме того, в Московском регионе и Петербурге температурный режим будет соответствовать норме — +16℃.
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Погода , Общество
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