Прогноз погоды: россиян предупредили о неделе сюрпризов 

Новый прогноз погоды после недели жары и дождливых выходных обещает россиянам еще семь дней сюрпризов: к примеру, в Москве и области последняя декада июня окажется необычно прохладной.

Архивные данные свидетельствуют, что конец июня в столичном регионе много лет подряд сопровождался 30-градусной жарой, однако в 2020 году эта закономерность впервые за долгое время будет нарушена.

Но сильных холодов тоже не будет: с понедельника, 22 июня, по воскресенье, 28 июня, ситуацию в Москве и области будет определять скандинавский антициклон, именно он принес холодный воздух, с которым не может бороться даже солнце.

Днем во вторник, 23 июня, в столичном регионе будет дождливо, воздух прогреется до 18-20 градусов тепла. При этом со среды, 24 июня, и до пятницы, 26 июня, прогноз погоды осадков не обещает. Температуры в эти дни составит плюс 21-26 градусов.

Выходные принесут в Москву и Подмосковье очередной всплеск жары: в субботу, 27 июня, воздух раскалится до 30 градусов тепла, а 28 июня окажется лишь немногим прохладнее — плюс 27 градусов — и будут вероятны осадки.

Забайкальского края. Еще больше сюрпризов погода приготовила для северян. К примеру, в северо-восточной Сибири температуры взлетят на 10-20 градусов выше нормы. В Якутске , где нормой для конца июня считаются 12-14 градусов тепла, в ближайшую неделю будет жара до плюс 28-31 градусов. Похожие сюрпризы ждут Бурятию , жителей Иркутской области

Жара придет и на самый север Евразии — полуостров Таймыр. Температуры там составят от 27 до 29 градусов тепла.

В Гидрометцентре неожиданную жару объяснили антициклоном. Специалисты опасаются, что в северной части страны начнутся лесные пожары, если антициклон продержится там еще семь дней.

Жителям Калининградской области также предстоит удивляться погоде, но дело будет не в жаре, а в перепадах температур. В первый день недели в регионе было до 27-28 градусов тепла, а уже на следующий день температуры упали до плюс 18-20, появился северный ветер и осадки.

С 24 июня в регионе потеплеет до плюс 25-26, но вероятность дождей никуда не исчезнет. Днем 27 июня воздух прогреется до 27-28 градусов, а к вечеру начнутся грозы. В последний день недели в Калининградской области будет не теплее плюс 20-22 градусов.

Вологодская область в ближайшие семь дней переживет почти все, что можно себе представить: тут пройдут дожди с грозами, будут ветрено, но будет и знойно. В середине недели в регионе будет всего до 16-18 градусов тепла, к выходным воздух прогреется до плюс 25-27 градусов и начнутся ливни, грозы, ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.

Как сообщал «Рамблер», ранее заслуженный метеоролог страны, ученый из Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в непогоде, которая в последнее время часто выпадает на выходные, нет никакой закономерности.

По его словам, исследователи сравнивали, сколько ненастных дней выпадает на понедельники, вторники, среды, четверги, пятницы, субботы и воскресенья, и пришли к выводу, что природа выделяет на каждый день недели примерно одинаковое количество хорошей и плохой погоды.

Эксперт предположил, что людям присуще запоминать именно негативные моменты, в особенности когда несколько выходных подряд оказываются непогожими, а множество солнечных суббот и воскресений они не запоминают.

Вильфанд прогнозировал, что все лето 2020 года будет неоднородным, но теплым, температуры будут часто превышать норму, из-за чего возможны серьезные проблемы с лесными пожарами.

Пока синоптики с уверенностью прогнозируют только жаркий июль, более-менее точный прогноз на август появится позже. В начале второго летнего месяца в столичном регионе установится сухая погода без ветров, из-за которой 27 градусов тепла в городских условиях будут ощущаться как плюс 35. Со второй недели месяца в регионе придут грозы, температура составит плюс 23-24 градуса, после чего снова начнется 35-градусная жара, от которой не удастся избавиться до самого начала августа.

Жителям Краснодарского края июль 2020 года запомнится 40-градусными температурами.

А в Крыму в начале месяца будет прохладнее, чем привыкли местные жители, — плюс 25 градусов, но уже с 16 июля и до конца месяца температуры на полуострове будут доходить до плюс 35 градусов. Сухо и без ветров в июле будет даже в Санкт-Петербурге, но только до середины месяца, затем начнутся ливни.

Август 2020 года, по предварительным прогнозам специалистов, окажется более жарким, чем в 2019-м. Но пугаться этого прогноза не стоит, так как прошлый август был прохладным, дождливым и выбивался из многолетней статистики.