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Учёные предупредили о железнодорожных катастрофах в России 

Deita.ru 2 часа назад
Учёные предупредили о железнодорожных катастрофах в России
Фото: Deita.ru
Высокая температура воздуха может стать причиной происшествий на железнодорожном транспорте, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
О том, что жара может привести к сходу поездов с рельсов, заявили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
По оценкам экспертов, такая опасность существует как минимум в шести российских регионах: Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой и Ростовской областях.
Как отмечают учёные, аварии могут произойти вследствие того, что очень жаркая погода деформирует железнодорожное полотно.
Сообщается, что в обозначенных субъектах уже долгое время сохраняется высокая дневная температура свыше 30 градусов и отсутствуют осадки.
Ранее российские синоптики предупреждали граждан о том, что в летний период возможна частая смена погодных условий.
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Погода , ВНИИ Сигнал , РИА Новости , РИА "Дейта"
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