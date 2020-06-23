Учёные предупредили о железнодорожных катастрофах в России 

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Высокая температура воздуха может стать причиной происшествий на железнодорожном транспорте, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

О том, что жара может привести к сходу поездов с рельсов, заявили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

По оценкам экспертов, такая опасность существует как минимум в шести российских регионах: Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой и Ростовской областях.

Как отмечают учёные, аварии могут произойти вследствие того, что очень жаркая погода деформирует железнодорожное полотно.

Сообщается, что в обозначенных субъектах уже долгое время сохраняется высокая дневная температура свыше 30 градусов и отсутствуют осадки.

Ранее российские синоптики предупреждали граждан о том, что в летний период возможна частая смена погодных условий.