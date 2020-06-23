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Погода в Москве: В Москве во вторник ожидаются облачная погода, дождь, гроза и до 19 градусов 

ТАСС и ещё 7 3 часа назад
Москвичам рассказали о погоде на вторник
Фото: ТАСС
Облачная погода, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза и до плюс 19 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит 17-19 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 10 градусов.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. В связи с дождем и грозой в Московском регионе 23 июня объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 16-21 градуса тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.
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Погода , Новости Москвы
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