Арктика начала теплеть на 80 лет быстрее 

Новый температурный рекорд в Сибири свидетельствует о том, что темпы потепления Арктики ускорились. Об этом говорится в статье Daily Mail.

В якутском городе Верхоянск зафиксирована температура в 38 градусов Цельсия. Это самый высокий показатель для Арктики за всю историю метеонаблюдений: последний рекорд был зафиксирован на Аляске в 1915 году — также 38 градусов.

Ученые предполагали, что таких температур не удастся достигнуть до 2100 года, следовательно, потепление Арктики идет на 80 лет быстрее.

Кроме того, 23 мая в красноярском селе Хатанга была зафиксирована температура в 25 градусов Цельсия, что на 11 градусов выше своего предыдущего рекорда. На этой неделе в Верхоянске ожидается 36 градусов тепла.

Жара вызвала пожары на территориях вечной мерзлоты и спровоцировала выбросы парниковых газов в атмосферу.