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Погода в Якутии: На полюсе холода наступила аномальная жара 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
На полюсе холода наступила аномальная жара
Фото: @novosti_sakha
Аномальная жара наступила в якутском городе Верхоянск, который известен как один из северных полюсов холода. Об этом сообщила начальник якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик, передает РИА Новости.
Как рассказала метеоролог, 20 июня в городе была зафиксирована температура плюс 38 градусов. Она пояснила, что причина такой жаркой погоды в резко континентальном климате Якутии и антициклоне, который пришел с Востока.
Маршалик напомнила, что летняя жара на севере Якутии — это обычное явление. Однако в большинстве случаев она наступает только в следующем месяце — июле. Абсолютный температурный максимум в Верхоянске был зафиксирован в 2010 году, когда воздух прогрелся до 38,3 градусов.
«Но уже скоро все встанет на свои места. Жара отступит», — рассказала метеоролог. Уже 26-27 июня из-за смещения циклона в регионе похолодает до плюс 15 градусов, также возможны осадки в виде снега.
Верхоянск — самый северный город Якутии. Наряду с Оймяконом считается одним из полюсов холода в северном полушарии. Город с самой большой разницей максимальной и минимальной температур.
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Погода , Общество , Верхоянск , Республика Саха (Якутия)
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