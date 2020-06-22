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Погода в Москве: Москвичам рассказали о погоде на этой неделе 

Москва24 и ещё 6 2 часа назад
Москвичам рассказали о погоде на этой неделе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Синоптики рассказали о погоде в столице на следующей неделе, передает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
В частности, горожан ожидает комфортная температура воздуха. В течение недели столбики термометра будут останавливаться на отметке в плюс 25 градусов. В конце недели температура воздуха составит 27 градусов.
"При этом завтрашний единственный день, когда температура будет только 20 градусов и ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром", — отметили в центре "Фобос".
Синоптики подчеркнули, что после этого погода вновь наладится, и осадков впоследствии не ожидается. Сообщается, что в начало парада Победы температура воздуха составит плюс 20-22 градуса.
Что касается атмосферного давления, то оно ожидается в пределах нормы в начале недели. Однако впоследствии, по словам синоптиков, динамика изменится.
"В среду давление повысится до 752 мм ртутного столба и далее практически до конца недели будет повышенным. Так что погода будет неплохой — ни жаркой, ни холодной, за исключением завтрашнего дня", — сообщили в центре "Фобос".
Ранее синоптики рассказали, что за первые три недели июня в столице выпало около 156 миллиметров осадков. Сообщается, что это вдвое больше месячной нормы.
В июле же, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, ожидается теплая погода почти на всей европейской территории России.
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Погода , Новости Москвы , Общество , АГН "Москва"
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