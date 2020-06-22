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Погода в Сибири: на север Сибири обрушится аномальная жара 

ТК «Звезда» и ещё 2 36 минут назад
На север Сибири обрушится аномальная жара
Фото: ТАСС
Температурные значения будут превышать норму более чем на 10 грудусов.
На северных территориях Сибири во время начавшейся недели ожидается крайне значительное увеличение температуры. В будущие дни столбики термометров в Красноярском крае и Якутии достигнут значений 25-28 градусов.
Такой прогноз предоставил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Подобные значения превышают нормальные для этой местности температуры на 10-12 градусов. Метеоролог рассказал РИА Новости, что установление жаркой погоды связано с установлением в небе над регионом антициклона.
Вильфанд добавил, что при задержке антициклона на дополнительную неделю, на территории заметно увеличится риск природных пожаров.
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Погода , Общество , Новости Сибири , Поволжье , Аномальный холод , РИА Новости , Красноярский Край
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