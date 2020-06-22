На север Сибири обрушится аномальная жара

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Температурные значения будут превышать норму более чем на 10 грудусов.

На северных территориях Сибири во время начавшейся недели ожидается крайне значительное увеличение температуры. В будущие дни столбики термометров в Красноярском крае и Якутии достигнут значений 25-28 градусов.

Такой прогноз предоставил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Подобные значения превышают нормальные для этой местности температуры на 10-12 градусов. Метеоролог рассказал РИА Новости, что установление жаркой погоды связано с установлением в небе над регионом антициклона.

Вильфанд добавил, что при задержке антициклона на дополнительную неделю, на территории заметно увеличится риск природных пожаров.