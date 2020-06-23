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Погода в России: Аномальная жара надвигается на европейскую часть России 

ТАСС и ещё 9 28 минут назад
Аномальная жара надвигается на европейскую часть РФ
Фото: РИА Новости
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы. Температура будет достигать 31 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Меняется циркуляция, и с пятницы температурный фон — 25-30 градусов. И так до конца недели. Это касается западной половины европейской территории страны", — сообщил он.
По словам Вильфанда, такой температурный фон на 4-5 градусов выше нормы.
По данным Гидрометцентра, в Москве во вторник прогнозируется 17-19 градусов тепла, в среду и четверг — 23-25 градусов тепла, в пятницу — 25-30 градусов тепла, в субботу и воскресенье — 26-31 градус тепла.
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Погода , Общество , Новости Сибири , Поволжье , Пожар в Красноярске , Аномальный холод , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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