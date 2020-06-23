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На Москву идет аномальная жара 

Артём Кульша и ещё 19 10 минут назад
Аномальный прогноз на лето начала сбываться
Фото: ТАСС
В Москве может установиться аномальная жара. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС.
По его словам, сегодня воздух в столице прогреется до +17…+19 градусов, а завтра и послезавтра — до +23…+25 градусов. В пятницу температурный фон в Москве и других регионах западной половины европейской части России составит +25…+30 градусов.
Это превышает климатическую норму на четыре-пять градусов. Такой температура будет до конца недели.
«Меняется циркуляция», — объяснил Вильфанд причины надвигающейся аномальной жары.
В мае, как сообщал «Рамблер», Вильфанд заявил, что лето 2020 года в России будет жарким, но неоднородным, температура будет превышать норму не каждый день, между регионами будет очень существенное различие, а на юге страны есть риск засухи.
В апреле Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) спрогнозировала, что летом 2020 года температура будет выше климатической нормы почти на всей территории России.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Новости Сибири , Поволжье , Пожар в Красноярске , Аномальный холод , Роман Вильфанд , Росгидромет , ИТАР-ТАСС
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