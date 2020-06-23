Аномальный прогноз на лето начала сбываться

По его словам, сегодня воздух в столице прогреется до +17…+19 градусов, а завтра и послезавтра — до +23…+25 градусов. В пятницу температурный фон в Москве и других регионах западной половины европейской части России составит +25…+30 градусов.

Это превышает климатическую норму на четыре-пять градусов. Такой температура будет до конца недели.

«Меняется циркуляция», — объяснил Вильфанд причины надвигающейся аномальной жары.

В мае, как сообщал «Рамблер», Вильфанд заявил, что лето 2020 года в России будет жарким, но неоднородным, температура будет превышать норму не каждый день, между регионами будет очень существенное различие, а на юге страны есть риск засухи.