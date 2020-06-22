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Погода в Москве: Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 июня 

Вечерняя Москва и ещё 6 2 часа назад
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Фото: Вечерняя Москва
В понедельник, 22 июня, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона, что обеспечит переменную облачность и отсутствие осадков.
Температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется до 23 градусов. Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Атмосферное давление достигнет 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 40 процентов, сообщает портал «Метеоновости».
Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда жаркая погода вновь придет в Москву.
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Погода , Новости Москвы , Общество
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