Синоптики рассказали о погоде в Москве

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В понедельник, 22 июня, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона, что обеспечит переменную облачность и отсутствие осадков.

Температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется до 23 градусов. Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 40 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда жаркая погода вновь придет в Москву.