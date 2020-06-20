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Россиянам пообещали заморозки летом 

Ura.Ru 27 минут назад
Россиянам пообещали заморозки летом
Фото: ТАСС
Заморозки до -2 градусов ожидаются в ряде регионов России, среди которых Свердловская область и Пермский край. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«В ночь на 21 июня прогнозируются заморозки. В Пермском крае тоже заморозки этой ночью, еще в Свердловской области», — приводит ТАСС его слова.
Помимо УрФО и Поволжья минус может ударить по Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Метеоролог подчеркнул, что в разгар лета подобное явление встречается крайне редко.
Похолодание до +1 градуса также прогнозировали в Курганской области. А к параду Победы в Подмосковье ожидается около 20 градусов тепла. Ранее Вильфанд рассказывал, что на европейской части России наметился тренд на малоснежные зимы.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Пермский Край , Свердловская Область
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