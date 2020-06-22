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Погода в России: синоптики прогнозируют заморозки в нескольких регионах 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Россиянам пообещали июньские заморозки
Фото: Парламентская газета
Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях и Пермском крае в ночь на воскресенье. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В ночь на 21 июня и в Омской, и в Томской, и в Новосибирской, и в Кемеровской областях прогнозируются заморозки. В Пермском крае тоже заморозки этой ночью, еще в Свердловской области", — сообщил он.
По словам Вильфанда, в этих регионах температура может опуститься до минус 2 градусов.
"Разгар лета. Это нечасто встречающийся процесс", — отметил метеоролог.
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Погода , Новости регионов , Пермский Край
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