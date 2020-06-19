Прогноз погоды: назван самый холодный день 

Эксперт Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что прогноз погоды не обещает затяжного похолодания в Москве , области и соседних регионах. Самым холодным днем будет 21 июня.

По данным Паршиной, в воскресенье, 21 июня, в столичном регионе будет до 21-23 градусов тепла, в понедельник, 22 июня, температуры вырастут на два градуса, во вторник, 23 июня, станет еще на несколько градусов жарче.

В среду, 24 июня, когда состоится парад Победы на Красной площади, в столице будет плюс 24-29 градусов.

Все эти дни прогноз погоды не обещает сильных осадков, будет либо солнечно, либо переменная облачность.

Жителей Урала с пятницы, 19 июня, ждет похолодание до 15-20 градусов, рост температур до 24 градусов уже на следующий день и снова падение до плюс 15-20 вплоть до вторника. Примерно такие же температуры будут на Дальнем Востоке.

Как писал «Рамблер», в ближайшие два дня, 19 и 20 июня, синоптики прогнозируют в столичном регионе 29-градусную жару. Специалисты допускают дожди и грози, но считают, что непогода в эти дни не продлится долго.