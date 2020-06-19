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Прогноз погоды: назван самый холодный день 

Мария Иванова 20 минут назад
Прогноз погоды: назван самый холодный день
Фото: РИА Новости
Эксперт Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что прогноз погоды не обещает затяжного похолодания в Москве, области и соседних регионах. Самым холодным днем будет 21 июня.
По данным Паршиной, в воскресенье, 21 июня, в столичном регионе будет до 21-23 градусов тепла, в понедельник, 22 июня, температуры вырастут на два градуса, во вторник, 23 июня, станет еще на несколько градусов жарче.
В среду, 24 июня, когда состоится парад Победы на Красной площади, в столице будет плюс 24-29 градусов.
Все эти дни прогноз погоды не обещает сильных осадков, будет либо солнечно, либо переменная облачность.
Жителей Урала с пятницы, 19 июня, ждет похолодание до 15-20 градусов, рост температур до 24 градусов уже на следующий день и снова падение до плюс 15-20 вплоть до вторника. Примерно такие же температуры будут на Дальнем Востоке.
Как писал «Рамблер», в ближайшие два дня, 19 и 20 июня, синоптики прогнозируют в столичном регионе 29-градусную жару. Специалисты допускают дожди и грози, но считают, что непогода в эти дни не продлится долго.
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Погода , Общество , Людмила Паршина , Москва
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