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Продажи мороженого в Москве в июне увеличились в четыре раза 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Продажи мороженого в Москве в июне увеличились в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за жары. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор союза мороженщиков России Геннадий Яшин.
"Продажи в Москве в июне увеличились в четыре раза", — сказал он.
При этом, по его словам, потребители в основном выбирали пломбир в вафельном стаканчике, на который пришлось 35-40% продаж. По словам Яшина, продажи мороженого начали расти с 1 апреля. «Сначала было 50%, 100%, и при такой погоде продажи увеличились до четырех раз», — пояснил он. В то же время, по его словам, делать прогноз о продажах этого вида продукции на все лето пока преждевременно, и первые выводы об успешности сезона можно будет сделать только в конце июля.
Яшин также сообщил о том, что за первые четыре месяца рост объема производства мороженого в России составил 15%. При этом пандемия коронавируса не оказала влияние на отрасль и закрытий предприятий не было, отметил он.
Ранее российские торговые сети, онлайн-ретейлеры и сервисы доставки сообщили ТАСС, что в июне спрос на мороженое вырос в среднем в 1,4-2 раза. Так, в «Сбермаркете» отметили, что на вторую неделю июня продажи выросли в среднем на треть по сравнению с предыдущей неделей. В Москве и Московской области — на 35%, в Самаре — на 51%, в Нижнем Новгороде — на 65%. В онлайн-каналах ретейлеры зафиксировали более заметный рост спроса. Например, в онлайн-магазине «Чистой линии» спрос вырос в 4,5 раза.
Аномально жаркая погода на европейской части РФ сохранится до конца недели, сообщили ранее в Росгидромете.
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Погода , Росгидромет , ИТАР-ТАСС , Москва
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