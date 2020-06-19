На Симферополь обрушатся шквал и ливни

В ведомстве сообщили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций: обрывов ЛЭП и линий связи, обрушения слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

В управлении просят соблюдать меры безопасности, по необходимости воздержаться от выхода на улицу. Кроме того, не рекомендуется оставлять личный транспорт вблизи линий электропередач, деревьев и рекламных щитов.

В течение этой недели в Крыму регулярно идут сильные дожди: например, во вторник в Симферополе выпало порядка половины месячной нормы осадков. После вчерашнего ливня в Севастополе часть улиц и полуподвальных помещений оказалась затоплена. Пострадал и личный транспорт — автомобили тонули в лужах на улицах Толстого и Гоголя.

В среду в селе Котовское Раздольненского района Крыма из-за обильных осадков в зоне подтопления оказались жилые дома и сельскохозяйственные угодья. Сотрудники ГУ МЧС по РК ликвидировали последствия стихии, никто из местных жителей не пострадал.