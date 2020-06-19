На Симферополь обрушатся шквал и ливни

На Симферополь обрушатся сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер 20-25м/с. Главное управление МЧС России по Республике Крым и Севастополю предупреждает о резком ухудшении погоды во второй половине дня.
В ведомстве сообщили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций: обрывов ЛЭП и линий связи, обрушения слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.
В управлении просят соблюдать меры безопасности, по необходимости воздержаться от выхода на улицу. Кроме того, не рекомендуется оставлять личный транспорт вблизи линий электропередач, деревьев и рекламных щитов.
В течение этой недели в Крыму регулярно идут сильные дожди: например, во вторник в Симферополе выпало порядка половины месячной нормы осадков. После вчерашнего ливня в Севастополе часть улиц и полуподвальных помещений оказалась затоплена. Пострадал и личный транспорт — автомобили тонули в лужах на улицах Толстого и Гоголя.
В среду в селе Котовское Раздольненского района Крыма из-за обильных осадков в зоне подтопления оказались жилые дома и сельскохозяйственные угодья. Сотрудники ГУ МЧС по РК ликвидировали последствия стихии, никто из местных жителей не пострадал.
Ранее ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал происходящие погодные явления "черноморской циклонической депрессией". По словам эксперта, она характеризуется сильными ливнями и понижением температуры. Однако опасаться "депрессии" не стоит — она должна упорядочить температурный режим в рамках климатической нормы.