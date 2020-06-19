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Погода в России: Россиянам рассказали о жарком и сухом июле 

Lenta.ru 56 минут назад
Россиянам рассказали о жарком и сухом июле
Фото: Lenta.ru
В июле почти на всей европейской территории России ожидается жаркая и сухая погода. Об этом россиянам рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».
По словам Паршиной, в центре и Поволжье, кроме Кировской области и Предуралья, температура превысит норму на один градус и составит от 23 до 30 градусов. Температура на юге будет от 28 до 33 градусов.
В Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае ожидается прохладная погода. В центре Хабаровского края и на севере Приморского погода будет в пределах или чуть ниже нормы.
Незначительное превышение нормы прогнозируют для Иркутской, Амурской областей, севера Хабаровского края, большей части Якутии, Магаданской области и Камчатки. На юге Урала будет преобладать температура в 23-28 градусов, на юге Сибири — от 22 до 27 тепла, на юге Дальнего Востока — 22-28 градусов.
В Иркутской области, Забайкалье, на юго-западе и в центре Якутии ожидаются частые дожди. Мало осадков прогнозируют в Магаданской области, на Чукотке и на юге Камчатского края. В Москве также ожидаются осадки и температура от 12-17 до 23-28 градусов тепла днем. Как уточнила Паршина, прогноз предварительный — его скорректируют в конце месяца.
18 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в европейской части России дневная температура понизится на 10 градусов и приблизится к нормальным показателям. Холодный воздух начнет поступать в центр европейской части России после того, как антициклон, определяющий очень жаркую погоду, сместится.
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Погода , Общество , Людмила Паршина , "Российская газета" , Алтай , Кировская Область , Курганская Область , Тюменская Область
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