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Погода в России: названы регионы с экстремальной жарой 

Lenta.ru и ещё 24 26 минут назад
Названы российские регионы с экстремальной жарой
Фото: Reuters
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал российские регионы, где температура достигла рекордных показателей. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, экстремальная жара наблюдалась и прогнозируется на азиатской части страны.
«Это необычно, это же север, но нужно учесть, что там антициклональная погода», — пояснил синоптик.
По его словам, в этой части России температуры достигают и 25, 27 и даже 31 градуса. Такие высокие температуры были на севере Якутии, Чукотке, сейчас жара перемещается западнее.
«На Таймыре, Ямало-Ненецком автономном округе температуры будут выше 25 градусов», — сказал он.
Как отметил Вильфанд, температуры на севере азиатской части намного превышали температуры на юге.
Ранее Вильфанд сообщил, что жителей некоторых регионов России в ночь на воскресенье, 21 июня, ждет понижение температуры до минусовых значений. По его словам, заморозки ожидаются в Томской, Новосибирской, Свердловской, Кемеровской и Омской областях, а также в Пермском крае — там в ночные часы может похолодать до минус двух градусов. Как уточнил метеоролог, подобные погодные условия в это время года складываются в России нечасто.
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