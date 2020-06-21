Названы российские регионы с экстремальной жарой

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал российские регионы, где температура достигла рекордных показателей. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, экстремальная жара наблюдалась и прогнозируется на азиатской части страны.

«Это необычно, это же север, но нужно учесть, что там антициклональная погода», — пояснил синоптик.

По его словам, в этой части России температуры достигают и 25, 27 и даже 31 градуса. Такие высокие температуры были на севере Якутии, Чукотке, сейчас жара перемещается западнее.

«На Таймыре, Ямало-Ненецком автономном округе температуры будут выше 25 градусов», — сказал он.

Как отметил Вильфанд, температуры на севере азиатской части намного превышали температуры на юге.

Ранее Вильфанд сообщил, что жителей некоторых регионов России в ночь на воскресенье, 21 июня, ждет понижение температуры до минусовых значений. По его словам, заморозки ожидаются в Томской, Новосибирской, Свердловской, Кемеровской и Омской областях, а также в Пермском крае — там в ночные часы может похолодать до минус двух градусов. Как уточнил метеоролог, подобные погодные условия в это время года складываются в России нечасто.