В Москве побит температурный рекорд 1975 года

Температура воздуха в Москве превысила рекордную отметку 45-летней давности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

На момент 13:00 в четверг, 18 июня, температура в районе ВДНХ, где расположена опорная метеостанция Москвы, повысилась до 30,4 градуса.

Наиболее высокая температура для этого дня была ранее зафиксирована в 1975 году. Тогда столбик термометра поднялся до 29,4 градуса.

Накануне, 17 июня, в городе был установлен новый температурный рекорд за все время наблюдения для этого дня. Воздух в Москве прогрелся до 31,4 градуса, причем не устоял рекорд 1892 года. Тогда синоптики зафиксировали 30,8 градуса тепла.

Синоптики предупреждают москвичей о том, что в четверг воздух в Москве может прогреться до 32 градусов. Горожан просят быть внимательнее и избегать перегрева.

По предварительным прогнозам, жара спадет в ближайшие выходные. Температура опустится до 20 с небольшим градусов тепла, также возможны дожди с грозами.