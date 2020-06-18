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Погода в Москве: В Москве побит температурный рекорд 1975 года 

Москва24 1 час назад
В Москве побит температурный рекорд 1975 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Температура воздуха в Москве превысила рекордную отметку 45-летней давности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
На момент 13:00 в четверг, 18 июня, температура в районе ВДНХ, где расположена опорная метеостанция Москвы, повысилась до 30,4 градуса.
Наиболее высокая температура для этого дня была ранее зафиксирована в 1975 году. Тогда столбик термометра поднялся до 29,4 градуса.
Накануне, 17 июня, в городе был установлен новый температурный рекорд за все время наблюдения для этого дня. Воздух в Москве прогрелся до 31,4 градуса, причем не устоял рекорд 1892 года. Тогда синоптики зафиксировали 30,8 градуса тепла.
Синоптики предупреждают москвичей о том, что в четверг воздух в Москве может прогреться до 32 градусов. Горожан просят быть внимательнее и избегать перегрева.
По предварительным прогнозам, жара спадет в ближайшие выходные. Температура опустится до 20 с небольшим градусов тепла, также возможны дожди с грозами.
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Погода , Новости Москвы , Общество
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