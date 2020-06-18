Москвичей предупредили о грозе в пятницу

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за грозы в пятницу. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина Москва 24/Лидия Широнина

По данным синоптиков, потенциально опасная погода прогнозируется в Москве с 09:00 до 18:00 19 июня, в области – с 09:00 до 21:00.

Ранее синоптики предупредили москвичей о 32-градусной жаре в четверг. Подобная погода может оказаться рекордной за 125 лет. 18 июня 1895 года воздух максимально прогрелся до 31,3 градуса.

Тем временем накануне погода в Москве побила рекорд 1956 года. 17 июня на главной столичной метеостанции ВДНХ на 13:00 зафиксировали 29,6 градуса тепла. Таким образом, этот день стал самым жарким за последние 70 лет наблюдений.

Врачи рекомендуют в жару как можно меньше находиться на солнце, избегать физических нагрузок и пить больше негазированной воды.